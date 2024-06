Fast hätte sich Amtsinhaber Wilhelm Wißmann (CDU) am 9. Juni direkt mit 49,6 Prozent gegen seine drei Herausforderer bei der Ortsvorsteherwahl in Rheingönheim durchgesetzt. Bei der Stichwahl am 23. Juni tritt der 77-Jährige nun gegen Rainer Geiger (SPD, 28,2 Prozent) an.

Bis spät in die Nacht harrte Wilhelm Wißmann, seit Mai 2017 Ortsvorsteher im südlichen Rheingönheim (8200 Einwohner), bei der Auszählung der Kommunalwahlstimmen im Pfalzbau aus. Letztlich verpasste er jedoch ganz knapp die direkte Wiederwahl. „Ich hätte mir gewünscht, dass es im ersten Wahlgang klappt“, sagte er. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl sei erfahrungsgemäß geringer, was sich auf die Ergebnisse auswirke. Mit 61,3 Prozent war sie am 9. Juni in Rheingönheim überdurchschnittlich hoch.

Wilhelm Wißmann Foto: CDU

Wißmanns bisheriger Einsatz für seinen Stadtteil hat ihm bereits einen Sitz in einem anderen Parlament beschert: Der Landschaftsgärtnermeister im Ruhestand und engagierte Vereinsmensch ist für die CDU überraschend im neuen Ludwigshafener Stadtrat vertreten. Von Platz 26, auf dem der Christdemokrat keine reelle Chance auf ein Mandat hatte, rückte er auf Platz 15 vor. Nach Ansicht seiner Partei hat Wißmann viel für Rheingönheim erreicht und setzt sich täglich pragmatisch für die Anliegen der Bürger ein. Die wichtigste Entscheidung unter Wißmanns Regie: Einem weiteren Neubaugebiet auf landwirtschaftlich genutzten Flächen hatten CDU und FWG im Ortsbeirat im Sommer 2020 eine Absage erteilt und das Projekt der Stadtverwaltung damit vorerst auf Eis gelegt.

Reiner Geiger Foto: SPD

Generationswechsel bei der SPD

Die SPD setzt auf Rainer Geiger. Nach dem Rücktritt von SPD-Ortsvorsteherin Julia May, die das Amt 2017 aufgab, da sie als Juristin aus einer Ludwigshafener Kanzlei auf einen Posten bei den Technischen Werken Ludwigshafen gewechselt war, ist der 61-Jährige der erste Kandidat, den die Sozialdemokraten wieder ins Rennen um das Ehrenamt schicken. Geiger ist nach Parteiangaben neben May Vorsitzender der SPD Rheingönheim, Mitglied im Vorstand des Stadtverbands und langjähriges Mitglied seiner Partei. Die Genossen sprechen nach dem Ausscheiden von Urgestein Peter Niedhammer von einem Generationswechsel im Süden der Stadt: Geiger bringe umfangreiche berufliche Erfahrung mit. Als leitender Informatiker bei einem großen christlichen Non-Profit-Unternehmen verfüge er über die Kompetenz, um innovative Lösungen zu entwickeln. Er sei gläubiger Christ und engagiere sich in seiner Gemeinde.