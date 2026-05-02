Von Montag, 4. Mai, bis Montag, 18. Mai, wird die Fußwegbrücke „Im Sommerfeld“ über den Rehbach in Richtung Waldpark in Rheingönheim vollständig gesperrt. Grund für die Sperrung ist die notwendige Erneuerung des Brückenbelags, um die Verkehrssicherheit dauerhaft zu gewährleisten, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Während der Bauzeit können Fußgänger alternativ die östlich gelegene Brücke über den Rehbach beim Gasthaus Waldmühle nutzen.