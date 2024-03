Mit großer Vorfreude blicken in Rheingönheim die Mitglieder des Reitclubs Südwest und vor allem die Kindergartenkinder und ihre Familien auf die erste große Veranstaltung des Stadtteils in diesem Jahr. Am 17. März um 14 Uhr findet die Winterverbrennung statt.

Der Reitclub stemmt gerade schon alle Vorbereitungen, um aus Stroh und einer Außenhülle wieder einen schönen Schneemann zu bauen, und bereitet die Stände für die Verköstigung der Gäste vor, während die Kindergärten schon fleißig ihre Lieder üben, die sie zur Aufführung bringen wollen. Im vergangenen Jahr haben gut 400 Besucher den Winter verabschiedet. Obwohl es bei der Winterverbrennung 2023 zuerst geregnet hatte, kam dann doch noch rechtzeitig zum Beginn des Festes die Sonne heraus.

Jessica Behrens, Vorsitzende des Reitclubs, wünscht sich natürlich ideale Wetterverhältnisse und erneut möglichst viele Zuschauer. Nach ihrer Begrüßung werden die Kitas Regenbogen und Brückweg sowie der katholische Kindergarten die einstudierten Lieder singen, und die Voltigiergruppen des Reitclubs präsentieren wieder einige Auftritte mit den Pferden. Wenn dann der Winter unter hoffentlich großem Beifall verbrannt ist, erhalten alle Kinder ihre Sommertagsbrezel.

Fördervereine mit im Boot

Der Reitclub ist dankbar und freut sich, dass die Fördervereine der Kitas und der Mozart-Grundschule sich an den Kosten für die Brezeln beteiligen. Rund um die Veranstaltung erwartet die Gäste eine Auswahl an Getränken, Bratwurst, Pommes und vor allem ein riesiges Kuchenbuffet, das erfahrungsgemäß immer großen Zuspruch findet.