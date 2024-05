Neun Punkte umfasst die Tagesordnung bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Ortsbeirats Rheingönheim am Dienstag, 4. Juni, 18.30 Uhr, Gemeindehaus, Hauptstraße 210, Sitzungszimmer. Neben der Einwohnerfragestunde und dem

Bericht von Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU) geht es in der letzten Sitzung vor der Kommunalwahl (9. Juni) unter anderem um die Installation einer Ampelanlage am Knotenpunkt Kornacker/Friedensstraße/Erbachstraße, die Ertüchtigung des Luitpoldhains, die Pflege und Gestaltung von Flächen im Stadtteil, die Vermüllung an Glascontainern, die Umwandlung der Brachfläche hinter dem „Netto“-Supermarkt in einen Kerweplatz sowie die Anlage von sogenannten Tiny Forests rund um Rheingönheim.