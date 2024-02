Der Stadtteilverein Rheingönheim hat in seiner ersten Sitzung des Jahres die nächsten Veranstaltungstermine festgelegt. Am Dienstag, 16. April, 19 Uhr, findet im Gemeindehaus die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen statt. Das Stadtteilvereinsfest „Rund um den Kirchturm“ ist für Samstag, 6. Juli, an der Paul-Gerhardt-Kirche geplant. Der Kabarettist Ramon Chormann tritt am Sonntag, 29. September, um 18 Uhr in der Halle der TG Frei Heil auf. Weitere Aktivitäten, wie eine historische Führung mit Stadtarchivar Stefan Mörz, sind zwar in Planung, konnten jedoch noch nicht terminiert werden. Um interessierte Bürger an der Vereinsarbeit zu beteiligen, findet am Dienstag, 19. März, 19 Uhr, eine öffentliche Sitzung des Stadtteilvereins im Gemeindehaus statt.