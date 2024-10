Wird es im Ludwigshafener Süden vielleicht doch noch ein Neubaugebiet für Häuslebauer geben? Die Stadtverwaltung nimmt dafür offenbar in Rheingönheim einen neuen Anlauf. In der nächsten Sitzung des Ortsbeirats am Mittwoch, 30. Oktober, 18.30 Uhr im Sitzungszimmer des Gemeindehauses (Hauptstraße 210) steht das Thema unter der Überschrift „Bebauungsplan Nr. 675 ,Im Kappes’ – Information zur Aufstellung“ jedenfalls direkt nach den Etatberatungen 2025 auf der Tagesordnung. Bisher konnte die Verwaltung mit ihren Plänen für ein neues Baugebiet am Stadtrand in Rheingönheim nicht punkten: Im Juni 2020 schmetterte der Ortsbeirat das Projekt mit knapper Mehrheit ab. Im Anschluss gründete sich zudem eine Bürgerinitiative gegen das Vorhaben. Nach der Kommunalwahl im vergangenen Juni ist der Ortsbeirat nun bunter geworden, und die Stadt nimmt offenbar einen neuen Anlauf, um ihre Pläne umzusetzen. Weitere Themen in der Ortsbeiratssitzung sind unter anderem die Bekämpfung einer aggressiven Ameisenart und die immer wieder verschobene Modernisierung und Sanierung des denkmalgeschützten Gemeindehauses.