Auch in Rheingönheim muss der traditionelle Neujahrsempfang wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Um trotzdem mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, hat sich Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU) als Ersatz eine kleine Aktion überlegt. Am Samstag, 29. Januar, wird er zwischen 9 Uhr und 12 Uhr eine „Neujahrstüte“ (Dutt) mit Riesling, dem Rheingönheimer Dubbeglas und Dosenwurst am Brunnenfisch auf dem Kantor-Josef-Jacob-Platz verkaufen. Außerdem ist ihm wichtig, dass seine Neujahrsansprache in gedruckter Form beigelegt ist, um die Bürger über anstehende Themen des Stadtteils auf dem Laufenden zu halten. Das reicht zum Beispiel von der Erweiterung der Mozartschule mit vier sogenannten Raummodulen und den damit verbundenen andauernden Genehmigungsprozessen über die Nahversorgung bis zum Thema Verkehr und Bau, in dem dringende Handlungsbedarfe im Sandloch angesprochen werden oder die vielen Schäden an Straßen und Gehwegen, die schon zur Vermeidung von Unfällen umgehender Reparaturen bedürfen