Eine neue Ampelanlage soll am Ortseingang Rheingönheim für mehr Sicherheit sorgen. Diesen Antrag an die Stadtverwaltung hat der Rheingönheimer Ortsbeirat einstimmig in seiner letzten Sitzung beschlossen.

Der Knotenpunkt Kornacker/Friedenstraße/Erbachstraße am Ortseingang Richtung Mundenheim biete aufgrund seiner vielen Einmündungen und der hohen Verkehrsdichte ein erhebliches Sicherheitsrisiko, insbesondere für sehbehinderte und blinde Mitbürger. Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und insbesondere die Bedingungen für Menschen mit Sehbehinderungen zu verbessern, sei die Installation einer Ampelanlage mit akustischem Signal erforderlich, sagte Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU). Es gebe an dieser Stelle einigen Fußverkehr über die Hauptstraße hinweg zur Stadtbahnhaltestelle oder in Gegenrichtung zur Bushaltestelle Friedensstraße. Die vorhandene Querungshilfe und Verkehrsinsel an der Hauptstraße in Höhe des Post-Kiosks reiche für die Sicherheit von Sehbehinderten jedoch nicht aus. Die Stadtverwaltung wurde von allen Fraktionen im Ortsbeirat aufgefordert, die technische Machbarkeit zu prüfen und die notwendigen Maßnahmen zur Installation einer Ampelanlage zeitnah zu ergreifen. Die Stadtverwaltung will dies nun prüfen. Gegebenenfalls solle auch die Unfallkommission einbezogen werden. Es werde „unaufgefordert“ eine abschließende Stellungnahme an den Ortsvorsteher ergehen, kündigt der Bereich Straßenverkehr an.