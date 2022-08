Eine Reihe von Mülleimern ist am frühen Montagmorgen in Rheingönheim angezündet worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist der erste Vorfall gegen 4.24 Uhr an der Mozartschule gemeldet worden. Es folgten Hinweise auf brennende Behälter an der protestantischen Kirche und an einer Kreuzung vorm Gemeindehaus. Die Feuerwehr konnte alle Brände löschen, die Schadenshöhe ist noch nicht ermittelt. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0621 963-2122 oder Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.