Bei ihrer jüngsten Mitgliederversammlung hat die FDP Rheingönheim Katharina Laun einstimmig als Ortsvorsteherkandidatin für die Kommunalwahl am 9. Juni nominiert. Die 37-Jährige führt zudem als Spitzenkandidatin die Ortsbeiratsliste an. Die Mutter von drei Kindern will „die liberale Stimme im Ortsbeirat“ sein. Als Ur- Rheingönheimerin kenne Laun den südlichen Stadtteil in allen Facetten. „Wir Rheingönheimer sind in der glücklichen Lage, in einem Stadtteil zu leben, der eine hohe Lebensqualität bietet und in dem ein attraktives und angenehmes Familienleben möglich ist“, sagt Laun. „Aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Es gilt, diesen Status mit Engagement und Einsatz zu erhalten, wenn möglich, sogar noch auszubauen.“ Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der praktische Familienalltag sind für Laun wichtige Themen. Laun plädiert für den Ausbau von Kita-Plätzen, für die Förderung und den Erhalt der Grundschule sowie der Betreuung der Kinder am Nachmittag. Um Rheingönheim auch weiter als Wohnort attraktiv zu halten, sollte der Einzelhandel gestärkt werden. So wäre ein Neubau eines weiteren Discounters auf dem TVR-Gelände eine lohnenswerte Investition in die Zukunft, ebenso wie der Bau eines Ärztezentrums, damit auch die medizinische Versorgung in Rheingönheim sichergestellt werden könne. Die weiteren Plätze der FDP-Ortsbeiratsliste belegten Thomas Schell, Magdalene Laun, Klaus Dimpfel, Norbert Laun und Nikita Freitag.

Weitere Ortsvorsteherkandidaten sind Amtsinhaber Wilhelm Wißmann (77, CDU) und Rainer Geiger (61, SPD).