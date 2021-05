Jedes Jahr im Juni freuen sich die Rheingönheimer aufs Stadtteilfest „Kultur im Hain“. Vom Kinderspielfest nachmittags bis zur Livemusik abends haben im Luitpoldhain Hunderte Gäste ihren Spaß. Wegen Corona muss das Fest dieses Jahr jedoch ausfallen.

Eine Verschiebung auf Spätsommer oder Herbst sei zeitlich und organisatorisch nicht möglich, teilt das Forum Rheingönheim als Veranstalter mit. „Natürlich sind wir alle sehr traurig, dass ,Kultur im Hain’ ausfallen muss, aber die Sicherheit aller geht vor. Glücklicherweise sind die Vorbereitungen noch nicht so weit gediehen gewesen, dass dem Verein ein größerer finanzieller Schaden entsteht“, teilt Forum-Sprecherin Susanne Frank mit. Mit Beginn der Corona-Pandemie seien alle Vorbereitungen zurückgestellt geworden, so dass die Kosten überschaubar seien. Die Stadt habe zudem in Aussicht gestellt, sich an möglichen Unkosten zu beteiligen.

Weitaus schlimmer seien jene betroffen, die beim Kulturfest regelmäßig für Bühnentechnik und Ausstattung sorgten sowie die Musiker. „Eine Verschiebung haben wir erwogen, sind aber zu dem Schluss gekommen, dass dies zeitlich nur schwierig umzusetzen ist“, macht Frank deutlich. Im Moment könne niemand abschätzen, wann öffentliche Veranstaltungen dieser Größenordnung wieder stattfinden dürfen. „Deshalb haben wir uns schweren Herzens für die Absage entschieden“, betont sie. Für den Verein stehen im Oktober noch die Ausrichtung des Filmfestivals der Generationen und im Dezember der Rheingönheimer Familienweihnachtsmarkt auf dem Programm. „Wir hoffen sehr, dass wir die beiden Events durchführen können“, sagt Frank.

Auch Straßenfest auf der Kippe

Für Rheingönheims Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU) ist die Absage von „Kultur im Hain“ in der aktuellen Situation ebenso unumgänglich wie für anderen Feste und Veranstaltungen. „Es ist sehr bedauerlich, aber Gesundheit geht halt vor“, meint er. In Rheingönheim werde aktuell auch über die Ausrichtung des Straßenfests diskutiert, das normalerweise Ende August stattfindet. Wegen des nötigen Vorlaufs für die beteiligten Vereine müsse hier spätestens Ende Mai eine Entscheidung fallen, kündigte der Ortsvorsteher an.