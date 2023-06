Die Fraktionsgemeinschaft von CDU und Bündnis 90/Grüne im Rheingönheimer Ortsbeirat hat nach eigenen Angaben einen ehrgeizigen Antrag bei der Stadtverwaltung eingereicht: die Errichtung einer nachhaltigen und energieeffizienten Kleingartenanlage in der Gemarkung Rheingönheim. Dieser innovative Vorschlag ziele darauf ab, den Bürgern Möglichkeiten zur umweltfreundlichen Freizeitgestaltung und Selbstversorgung zu bieten und gleichzeitig die grüne Infrastruktur der Stadt zu stärken. Unter Berücksichtigung des zunehmenden Interesses an nachhaltigem und umweltbewusstem Leben in der Gemeinde beinhalte dieser Vorschlag die Integration von Photovoltaikanlagen in die Kleingartenanlage.

Dieser Ansatz zur Energiegewinnung würde die Abhängigkeit von externen Energiequellen reduzieren und es ermöglichen, Bewässerungssysteme mit elektrischen Brunnenpumpen zu betreiben, so CDU und Grüne. Damit würde ein effizienter Umgang mit Wasserressourcen gefördert und der Energieverbrauch minimiert. Darüber hinaus würde die Kleingartenanlage einen wertvollen Beitrag zur lokalen Biodiversität und zur Umweltbildung leisten. Sie würde den Bürgern von Rheingönheim zudem die Möglichkeit bieten, ökologische Bildung hautnah zu erleben und das Bewusstsein für den Wert der Natur und den Schutz unseres Klimas zu erhöhen.

Verbesserung direkt vor der Haustür

„Unser Vorschlag geht über die übliche Vorstellung einer Kleingartenanlage hinaus. Er zeigt, wie wir die Herausforderungen des Klimawandels direkt vor unserer Haustür angehen und gleichzeitig die Lebensqualität in unserer Gemeinde verbessern können“, sagt Joachim Zell, Vorsitzender der Fraktionsgemeinschaft. Die Stadtverwaltung sei um die Prüfung des Antrags gebeten worden. Die Fraktionsgemeinschaft sei bereit, aktiv an der Umsetzung des Projekts mitzuwirken.