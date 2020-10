Die Bürgerinitiative Rheingönheim „Unser Süden muss grün bleiben“ befürchtet, dass neben weiteren Neubaugebieten auch Gewerbeansiedlungen am Rande des Stadtteils geplant werden könnten. Obwohl der Ortsbeirat weitere Neubaugebiete mehrheitlich abgelehnt hat, zeigten Entwürfe des Regionalplans, dass sogar noch weitere Gebiete zur Versiegelung freigegeben werden sollen, teilten die BI-Sprecher Andreas Mattern und Hans-Jürgen Meyer mit. Dies sei absolut inakzeptabel. Die Initiative appelliert an Ortsbeirat sowie Stadtrat nicht zuzulassen, „dass aus dem grünen Süden am Ende eine Betonwüste wird.“ Große Sorge bereite vor allem die Möglichkeit, dass es neben Neubaugebieten auch im Bereich zwischen Rheingönheim und Maudach östlich der B9 zu weiteren gewerblichen Erschließungen kommen könnte. Die Initiative traf sich mit dem Rheingönheimer Grünen Mathias Weickert und unterstützt dessen Plan, einen Baumgürtel um Rheingönheim herum anzulegen.