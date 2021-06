Zu einem schweren Raub ist es laut Polizei am Mittwoch um 20.30 Uhr an der Straßenbahn-Endhaltstelle in Rheingönheim gekommen. Nach einem Streit zwischen einem 18-jährigen Mannheimer und einem 15-jährigen Ludwigshafener kam es zu einer Schlägerei. Es ging um eine Halskette. Die sieben jugendlichen Begleiter des Ludwigshafeners verletzten den 18-Jährigen mit Schlägen und Tritten im Gesicht und liefen anschließend davon. Die Polizei konnte jedoch alle acht Personen aufgreifen. Da bei der Auseinandersetzung die Halskette des verletzten Mannheimers gestohlen wurde, wurde gegen alle acht Beschuldigten ein Strafverfahren wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.