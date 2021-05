Ein großes Neubaugebiet wird es in Rheingönheim so schnell nicht geben. Denn der Ortsbeirat und eine Bürgerinitiative haben den Plänen der Verwaltung eine Absage erteilt. Mitten im Dorf könnten jedoch in gut einem Jahr einige wenige neue Häuser gebaut werden. Darauf haben sich der Ortsbeirat und die Verwaltung am Mittwochabend geeinigt.

Es geht um mehrere Grundstücke zwischen der Haupt- und Eisenbahnstraße in dem südlichen Stadtteil. Ortsvorsteher Wilhelm Wißmann (CDU) erklärte zum Auftakt der Sitzung mit dem einzigen Tagesordnungspunkt Bebauungsplan Nummer 662 „Eisenbahnstraße – Hauptstraße“, dass es zweckmäßig sei, für die drei bis vier Grundstücke in diesem Bereich einen Bebauungsplan aufzustellen. Das soll verhindern, dass Investoren die Grundstücke erwerben und dann dort Wohngebäude errichten, die sich nicht ins Dorfbild einfügen. So ist es zum Beispiel im Hohen Weg geschehen. Dort wurde ein alter Bauernhof abgerissen und durch ein dichtes Reihenhausquartier ersetzt.

Die langgestreckten Grundstücke zwischen Haupt- und Eisenbahnstraße sind derzeit alle in der für Rheingönheim traditionellen Haus-Hof-Bauweise bebaut. Die Wohnhäuser sind zur Hauptstraße ausgerichtet, dann folgen Nebengebäude und Scheunen hin zur Eisenbahnstraße. Ein Hof samt Hofladen ist noch in Betrieb.

Innenentwicklung möglich machen

Hier will die Stadtverwaltung nun eine sogenannte Innenentwicklung zulassen. Sofern die Eigentümer zum Beispiel eine Scheune abreißen und einen Teil ihres Grundstücks verkaufen oder selbst neu nutzen wollen, soll das geordnet möglich sein. Das bedeutet, dass eventuelle Neubauten sich ins vorhandene Ortsbild einfügen sollen. Daher erteilte die Verwaltung einer zu starken Verdichtung mit zu vielen Wohneinheiten an dieser Stelle auch eine Absage.

Die Planer im Rathaus empfehlen stattdessen Wohnhäuser mit zwei Geschossen und Satteldach. Die Traufhöhe soll bei 6,50 Meter liegen, die Gesamthöhe der Gebäude zirka elf Meter nicht überschreiten. In jedem Neubau sollen maximal zwei Wohneinheiten entstehen. Außerdem sollen zwei Parkplätze auf den Grundstücken vorgeschrieben werden.

Zwei Geschosse plus Satteldach

Sollte im Süden der Grundstücke, also an der Hauptstraße, ein Altbau abgerissen werden, soll sich auch hier ein Neubau am Bestand orientieren. Die neuen Häuser sollen daher ebenfalls maximal zwei Geschosse plus Satteldach mit maximal zwei Wohneinheiten und zwei Parkplätzen haben.

Mit diesen Überlegungen der Verwaltung erklärte sich der Ortsbeirat grundsätzlich einverstanden. Über die Details eines Bebauungsplans soll in dem Gremium noch diskutiert werden. Für die CDU hatte Joachim Zell dafür plädiert, dass die Neubauten mit Photovoltaikanlagen und Regenwasser-Zisternen ausgestattet sein sollten. Peter Niedhammer (SPD) wies darauf hin, dass die möglichen Bauherren nicht zu stark beschränkt werden dürften, weil sich deren Investitionen auch rechnen müssten. Thomas Schell (FDP) gab zu bedenken, dass das Bauen in Deutschland wegen vieler Vorschriften so teuer sei wie in keinem anderen Land und die Bauherren nicht noch zusätzlich mit Auflagen belastet werden sollten.