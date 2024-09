Zum 14. Mal hat das Wohnungsunternehmen GAG in Zusammenarbeit mit dem Begegnungszentrum „Komm R(h)ein!“ ein Nachbarschaftsfest in Rheingönheim veranstaltet. Mitarbeiter der Mieterberatung sowie Rheingönheimer Vereine sorgten am Freitag für ein buntes Programm.

Schon lange ist der Seniorenrat fester Bestandteil des Rheingönheimer Nachbarschaftsfests: Mitglieder waren bereits zum sechsten Mal bei dem Fest dabei. Diesmal verkauften zwei von ihnen auf dem Gelände der GAG Popcorn. Birgitta Scheib, die erste Vorsitzende des Seniorenrats, füllte das frische Popcorn aus der Maschine in Papiertüten und verteilte diese an Kinder, die ihre Bewegungen mit ungeduldigen Mienen und großen Augen verfolgten. „Wenn die Kinder aufdrehen, wird es hier wuselig“, erzählte Scheib lachend. Rechts neben ihrem Stand hatten Eltern des Fördervereins der katholischen Kindertagesstätte St. Joseph Teig für über 150 Waffeln vorbereitet. Der Duft zog Besucher jeden Alters an. Das Fest war wieder gut besucht.

„Es geht darum, dass sich die Menschen kennenlernen und miteinander reden“, erklärte GAG-Vorstand Wolfgang van Vliet, der sich mit Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) die Schirmherrschaft des Festes teilte. Gemeinsam mit dem Sozialdienst der Fachstelle „Älter werden“ als auch Mitarbeitern der GAG-Mieterberatung wurde die Veranstaltung realisiert.

Geselliges Quartiersmanagement

Vor Ort war auch Sozialarbeiterin Susanne Gebhardt-Knopf von der GAG, die als Mieterberaterin für das Quartier Rheingönheim – etwa das Seniorenwohnhaus „Heinrich Wälker“ – zuständig ist. Ist das Nachbarschaftsfest eine gesellige Form des Quartiersmanagements? Die Besucherströme aus dem Seniorenwohnhaus und weiteren GAG-Mietwohnungen bestätigten das.

An einem Tisch saßen vier Senioren zusammen, die sich mit Kuchen und guter Laune versorgt hatten. Im genügsamen Schweigen war die Gruppe in das Dessert vertieft. Nur einmal schaute der einzige Mann in der Runde hoch und sagte: „Wir kommen jedes Jahr hierher.“ An ihrem Tisch flitzten Kinder vorbei – mit Waffeln oder Popcorn bewaffnet. Sie jagten einander, während Senioren dem Musik-Duo Lion & Cat auf der Bühne zuhörten.

Buntes Bühnenprogramm

Das Netzwerk „Runder Tisch Rheingönheim“ brachte zusätzlich zur technischen Ausstattung seitens der GAG Schulen, Kindertagesstätten und Vereine zusammen, die im Laufe des Nachmittags musikalische Auftritte auf der großen Bühne hatten. Doch auch abseits der Bühne wurde für Beschäftigung und Unterhaltung gesorgt: Das Geschicklichkeitsspiel „Die ruhige Hand“ des Seniorenrats hat es laut van Vliet in sich: „Das schaffe ich nie“, gestand er. Wer sich von seinen ruhigen oder unruhigen Händen hinterher mit einer Kleinigkeit zum Essen erholen wollte, konnte sich auf ein vielfältiges Angebot freuen. Ein Geheimtipp vom GAG-Vorstand: Die Pommes frites vom Reitclub Südwest.