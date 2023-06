Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Straßenfest wird es in Rheingönheim nicht mehr geben. Aber bei der Veranstaltung „Kultur im Hain“ darf auch in diesem Sommer wieder gefeiert werden. Am Freitag, 30. Juni, präsentieren sich bei dem Musikfestival im Luitpoldhain verschiedene Bands auf der Bühne.

Nach zwei Jahren unfreiwilliger Corona-Pause hatte die Wiederauflage des Kulturfests im vergangenen Jahr nahtlos an frühere Erfolge anknüpfen und große Resonanz beim Publikum verzeichnen können.