Als letzter Stadtteil in Ludwigshafen feiert Rheingönheim vom 15. bis 18. Oktober seine Kerwe im Luitpoldhain. Ortsvorsteher und „Kerweborsch“ Wilhelm Wißmann (CDU) erwartet am Samstag um 14 Uhr auf dem Kerweplatz Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), die gemeinsam mit ihm die Kerwe eröffnen wird. In seiner „Kerweredd“ wird er wieder einiges aus dem Ortsteil- und Stadtgeschehen aufs Korn nehmen.

Für die musikalische Unterhaltung im offiziellen Teil sorgt der Musikverein Oggersheim. Anstelle eines Fassbieranstichs wird Weinschorle aus dem Fässchen ausgeschenkt. Wißmann bittet die Besucher, eigene Gläser mitzubringen, um den Verbrauch von Plastikbechern zu reduzieren.

Autoscooter bis Angelspiel

Kinder können sich auf verschiedene Unterhaltungsangebote freuen, wie Autoscooter, Schießstand, Angelspiel, „Star Fighter“ oder Glücksrad. An Leckereien und Herzhaften erwartet die Besucher das Festzelt von Birgit Lemke mit Bratwurst, Fischbrötchen und Getränken. Ebenfalls im Kerwe-Angebot sind Dampfnudeln der Familie Kern, die Crêperie von Frank Zimmermann, die Mandelbrennerei von Roger Werlich und Anita Karasehirli’s Messe-Konditorei mit Schaumküssen, Zuckerstangen und weiteren Süßigkeiten.