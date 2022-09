Wegen eines Fahrzeugbrands in Rheingönheim ist die Feuerwehr laut Polizei am Samstag um 10.25 Uhr in die Hauptstraße ausgerückt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Pkw in Flammen. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Insgesamt waren vier Fahrzeuge und zehn Einsatzkräfte (Polizei und Feuerwehr) in das Geschehen eingebunden. Die Brandursache ist bisher unklar.