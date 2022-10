Erneut haben Unbekannte Schottersteine auf Straßenbahngleise in Rheingönheim gelegt. Der Tramfahrer erkannte die Gefahr rechtzeitig und konnte so verhindern, dass ein Schaden entstand. Anfang Oktober war eine Bahn im Stadtteil wegen Steinen auf den Gleisen entgleist. Die Polizei ermittelt nun.

Der jüngste Vorfall ereignete sich am Sonntagabend gegen 18.35 Uhr. Der Straßenbahnfahrer bemerkte, dass auf den Gleisen in der Hauptstraße im Bereich der Haltestelle Friedensstraße Schottersteine lagen. Der Mann konnte bremsen und so einen Unfall verhindern.

Am 8. Oktober führten Steine auf den Gleisen dazu, dass eine Bahn der Linie 6 entgleiste. Vermutlich mehrere Jugendliche hatten an jenem Samstagabend im Bereich der Haltestelle in der Hauptstraße bewusst die Schottersteine auf die Gleise gelegt, um einen Schaden zu verursachen. Die Bahn entgleiste deshalb gegen 18.30 Uhr. Den Schaden an dem Fahrzeug und am Gleiskörper schätzte die Polizei auf etwa 300.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Aufgrund von Zeugenaussagen ermittelte die Polizei in der Folge gegen zwei Jugendliche, die an der Sabotageaktion beteiligt gewesen sein könnten.

Ob ein Zusammenhang mit dem jüngsten Vorfall besteht, wird nun von den Ermittlern geprüft. Auch diesmal geht die Polizei davon aus, dass jemand absichtlich die Steine auf die Gleise gelegt hat. Die Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr.