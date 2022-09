Der Bahnübergang im nördlichen Bereich der Hauptstraße in Rheingönheim ist laut Verwaltung ab Samstag, 17. September, 5 Uhr, bis Montag, 19. September, 5 Uhr, in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt. Grund für die Sperrung in Höhe der Park- und Ride-Parkplätze sowie des Giulini-Knotens sind Arbeiten am Zuführungsgleis zum Ludwigshafener Hafen. Die Auffahrt zur und die Abfahrt von der B44 sind davon nicht betroffen. Die Verwaltung bittet darum, die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen, und um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.