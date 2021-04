Mit 24 Tagesordnungspunkten befasst sich der Ortsbeirat Rheingönheim am Mittwoch von 18 bis 22 Uhr im Ludwigshafener Stadtratssaal. Themen sind unter anderem der Bebauungsplan „Eisenbahnstraße – Hauptstraße“, die Errichtung einer Toilettenanlage an der Endhaltestelle in Rheingönheim, der Rheinpegel und die Instandsetzung der Schließe am Rheinpolder, die Einleitung eines Verfahrens zur Umwandlung von Flächen in ein Landschaftsschutzgebiet, die Entsorgungsgebühren für Wertstoffhöfe, Baumpatenschaften und die Bekämpfung der Rattenplage. Zudem geht es um die Nutzung der Container im Neubruch, den Rehbachdeich, den Brückweggraben und die Hochwassersituation in und um Rheingönheim, die Erweiterung der Mozartschule, die Ersatzpflanzung von Bäumen und die Umwidmung des Mozartparks in einen Spielplatz.