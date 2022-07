Am Montagnachmittag sind laut Polizei ein Auto und eine Straßenbahn an der Einmündung Hauptstraße/ Kreisstraße 7 zusammengestoßen. Wie die Beamten mitteilen, fuhr die Straßenbahn gegen 17.15 Uhr parallel zur Hauptstraße in Richtung Rheingönheim, als der Toyota von der K7 kommend nach rechts in die Hauptstraße Richtung Mundenheim abbiegen wollte und dann mit der Bahn kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von zirka 2.500 Euro. Der 32-jährige Straßenbahnfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.