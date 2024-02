Unfallflucht in Rheingönheim: Ein VW Arteon ist laut Polizei am Dienstag gegen 13.15 Uhr in der Von-Kieffer-Straße beschädigt worden. Das Auto war zu dieser Zeit auf einem Parkplatz abgestellt. Neben dem Pkw soll ein rotes Abschleppfahrzeug gehalten haben. Ob ein Zusammenhang mit der Beschädigung besteht, ist noch unklar. Der Schaden an dem VW wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.