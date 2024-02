Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Außenspiegelgläser eines in Rheingönheim geparkten Audis gestohlen. Laut Polizei war der A4-Kombi in der Riedlangstraße abgestellt. Durch den Diebstahl sei ein Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro entstanden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.