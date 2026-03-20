Die Bauarbeiten zur Erweiterung der Deponie Hoher Weg in Rheingönheim sind gestartet. Nach Angaben der Stadt wird derzeit ein Straßenabschnitt auf der bestehenden Bauschuttdeponie gebaut, ebenso entsteht ein Überführungsbauwerk nördlich der Altdeponie. Dieses soll künftig die Nutzung des Radwegs während des Deponiebetriebs ermöglichen. Aus Sicherheitsgründen wird der Radweg während der Bauphase jedoch zeitweise gesperrt. Parallel finden naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen statt. Dazu gehören die Entwicklung von Grünland, die Schaffung von Wasser- und Schilfflächen als Lebensräume für Tiere sowie Baumpflanzungen. Diese Maßnahmen sollen ökologische Auswirkungen der Erweiterung kompensieren. Auch auf der Fläche der geplanten Deponieerweiterung begannen erste Arbeiten. Ziel ist es, den Ausbau zügig voranzutreiben, um die Entsorgungskapazitäten beim Abriss der Hochstraßen in Ludwigshafen langfristig zu sichern.