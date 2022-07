Rund 20 Marihuanapflanzen haben Polizeibeamte am Sonntag in einem Waldstück in Rheingönheim sichergestellt. Ein Diensthund der Polizeihundestaffel hatte gegen 13 Uhr angeschlagen und einen 17-Jährigen gestellt. Wie die Polizei weiter mitteilte, war sie einem Hinweis auf illegalen Anbau von Cannabis nachgegangen. Die Pflanzen wurden sichergestellt, gegen den Jugendlichen wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.