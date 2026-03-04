[Aktualisiert 16.41 Uhr] Ein Schaden von Antrieb drei sorgt dafür, dass die Rheinfähre Altrip, die zwischen Altrip und Mannheim verkehrt, derzeit außer Betrieb ist. Jürgen Jacob, Geschäftsführer der Rheinfähre Altrip GmbH, erläuterte im RHEINPFALZ-Telefonat, dass man bei dem neuen Schiff immer noch in der Gewährleistung sei und deshalb den Kundendienst informieren und hinzuziehen müsse. Dieser sei auch seit Mittwochmorgen vor Ort und kümmere sich um das Problem. Jacobs Hoffnung, am Mittwochnachmittag wieder den Betrieb aufnehmen zu können, erfüllte sich nicht. „Wenn keine weiteren Komplikationen auftreten, können wir vielleicht am Donnerstagnachmittag wieder ablegen“, sagte Jacob am späten Mittwochnachmittag. Man werde die Kunden über den Whatsapp-Lanal informieren. Der Schaden sei am späten Montagabend aufgetreten. Die neue Fähre hat im Spätjahr 2025 den Betrieb aufgenommen.

Planmäßig außer Betrieb gehen soll die Fähre allerdings von 16. bis 27. März. Dann werden laut Jacob die Bauabschnitte zwei und drei der Spundwand am Anleger auf Mannheimer Seite gemacht. „Dann sind wir damit auch durch.“ Die Wetterprognosen für diesen Zeitraum seien günstig. Jacob betonte außerdem, dass die Inhaber von Zeitkarten jeden Ausfalltag vergütet bekämen.