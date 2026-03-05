[aktualisiert: 10:05 Uhr] Die Rheinfähre zwischen Altrip und Mannheim verkehrt wieder. Der Schaden am Antrieb drei der Rheinfähre Altrip ist behoben. Wie berichtet, war der Getriebeschaden am späten Montagabend aufgetreten und legte das Schiff lahm. Jürgen Jacob, Geschäftsführer der Rheinfähre Altrip GmbH, erläuterte im RHEINPFALZ-Telefonat, dass man bei dem neuen Schiff immer noch in der Gewährleistung sei und deshalb den Kundendienst hingezogen habe. Dieser sei auch seit Mittwochmorgen vor Ort gewesen und habe sich um das Problem gekümmert. Jacobs Hoffnung, am Mittwochnachmittag wieder den Betrieb aufnehmen zu können, erfüllte sich nicht. Am Donnerstagmorgen konnte Jacob Entwarnung geben, die Fähre fährt nun wieder. Kunden seien über den Whatsapp-Kanal informiert worden. Die neue Fähre hat im Spätjahr 2025 den Betrieb aufgenommen.

Planmäßig außer Betrieb gehen soll die Fähre allerdings von 16. bis 27. März. Dann werden laut Jacob die Bauabschnitte zwei und drei der Spundwand am Anleger auf Mannheimer Seite gemacht. „Dann sind wir damit auch durch.“ Die Wetterprognosen für diesen Zeitraum seien günstig. Jacob betonte außerdem, dass die Inhaber von Zeitkarten jeden Ausfalltag vergütet bekämen.