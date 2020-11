Wie schnell kommt man in der Rhein-Neckar Region an ein Ziel? Diese Frage hat eine sogenannte Erreichbarkeitsstudie des Verbands Region Rhein-Neckar untersucht. Ein Ergebnis: Die höchsten Zeitverluste ergeben sich zwischen den beiden Zentren Mannheim und Ludwigshafen an den Rheinbrücken im Berufsverkehr. Gründe dafür sind vor allem Engpässe bei den Zu- und Abflüssen in die beiden Innenstädte. Untersucht wurde der Verkehrsfluss im Januar auf der Basis von Google-Maps-Daten. Die Vertreter des Verbands und der IHK Rhein-Neckar sowie der IHK Pfalz verweisen auf die Folgen für Pendler, Wirtschaft und Attraktivität der Region und fordern, dass der Verkehr über den Rhein besser fließen muss. Von einer „belastbaren Verbindung“ ist die Rede. Über eine Verbesserung des Verkehrssystem müsse ergebnisoffen geredet werden. In der Vergangenheit hatte sich unter anderem die IHK Pfalz für eine dritte Rheinquerung ausgesprochen, die aber wegen der ökologischen Folgen umstritten ist.