In der Nacht auf Freitag, 29. April, wird die Rheinallee in Süd laut Stadtverwaltung im Abschnitt zwischen Halberg- und Pfalzgrafenstraße in Fahrtrichtung Süden für einige Stunden gesperrt. Die Sperrung wegen einer Kanalinspektion erfolgt von 21 bis 6 Uhr. Eine Umleitung werde eingerichtet. Die Verwaltung bittet um Verständnis für eventuelle Einschränkungen.