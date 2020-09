Ein Schaden von 10.000 Euro ist am Dienstag bei einem Unfall in der Innenstadt entstanden. Laut Polizei kam ein 54-jähriger Autofahrer gegen 14 Uhr in der Nähe der Konrad-Adenauer-Brücke mit seinem Wagen von der Rheinuferstraße ab und prallte gegen ein Betonteil. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Bis zur Räumung der Unfallstelle war die Rheinallee, die in diesem Bereich in die Rheinuferstraße übergeht, für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.