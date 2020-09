Ab sofort haben auch MAXX-Ticket-Kunden die Möglichkeit, ihre Jahreskarte über das Serviceportal abo.rnv-online.de online zu bestellen, zu verlängern und die Abonnement-Daten zu verwalten. Das hat die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitgeteilt. Abo-Online führe in nur wenigen Schritten zum MAXX-Ticket. Nach der Online-Bestellung werde neben einer Bestellbestätigung ein Bestellformular erzeugt, das vom Nutzer (bei Minderjährigen von den Eltern) zu unterschreiben sei. Ebenfalls sei ein Nachweis der Schule/Ausbildungsstätte einzuholen, sodass die Bestellung von bezuschussten MAXX-Tickets auch online möglich sei. Das ausgefüllte und unterschriebene Formular könne entweder per Post an die RNV geschickt oder über den Link in der Bestätigungsmail hochgeladen werden. Darüber hinaus können sich MAXX-Ticket-Abonnenten im Alter ab 14 Jahren zudem ihren Fahrschein digital in der RNV/VRN-App „Handy-Ticket“ anzeigen lassen. Die App steht laut RNV für Apple- und Android-Geräte in den entsprechenden Stores kostenfrei zum Download bereit. Auch Fahrgäste, die bereits ein anderes Abonnement (Rhein-Neckar-Ticket, Karte ab 60, Jahreskarte Jedermann persönlich, Job-Ticket) bei der RNV besitzen, könnten ihre Jahreskarte über Abo-Online in der Verwaltungsfunktion auf das digitale Ticket umstellen. Dieses werde innerhalb von 15 Minuten nach Umstellung zur Verfügung gestellt.