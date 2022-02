Nachdem sie im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, findet dieses Jahr am Wochenende 9. und 10. April wieder die Messe Rhein-Neckar Creativ in der Eberthalle statt. Am Samstag ist die Messe von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Rund 100 Aussteller präsentieren dann ihr Sortiment rund um Bastel- und Hobbybedarf, Malen, Zeichnen, Stoffe, Schmuck, Wolle, Keramik und Backen. Man rechne mit rund 5000 Besuchern, teilt Marvin Okken von der veranstaltenden Okken GmbH mit. Er ergänzt: „Diese verteilen sich allerdings auf die beiden Tage, daher ist mit einem entspannten Ablauf zu rechnen.“ 2020 – vor Corona – waren es noch mehr als 10.000 Besucher. Es soll auch wieder Workshops geben. Welche Corona-Regeln im April gelten, sei jetzt noch nicht vorherzusehen, sagt Okken. Infos dazu soll es etwa zwei Wochen vor der Veranstaltung auf der Homepage rheinneckarcreativ.de geben, wo auch Tickets gekauft werden können. Er sei zuversichtlich, dass sich die Pandemie-Lage bis April weiter entspannen werde, sagt Okken optimistisch. Anfang Januar habe noch eine erneute Verschiebung zur Debatte gestanden. Diese sei jetzt aber vom Tisch.