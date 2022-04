Rund 4500 Besucher vermeldet der Veranstalter der Rhein-Neckar Creativ, die Okken GmbH, am Sonntag nach zwei Messetagen. Das sind zwar weniger als in den Jahren vor der Pandemie, dennoch zeigte sich Marvin Okken im RHEINPFALZ-Gespräch zufrieden: „Unter den aktuellen Umständen geht die Zahl in Ordnung. Corona ist nach wie vor in den Köpfen der Menschen drin.“

Der nächste Termin für die Messe steht bereits fest. Bastel- und Handarbeitsfans sollten sich jetzt schon den 28. und 29. Januar 2023 dick in ihrem Kalender anstreichen, so Okken.