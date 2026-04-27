Die Binnenschifffahrt und Häfen befinden sich in einer Krise. Trotzdem setzen Logistikexperten beim „Hafenforum 26“ auf eine wirtschaftliche Erholung im Frachtverkehr.

11,3 Millionen Tonnen an Gütern werden jährlich an den beiden Häfen in Mannheim und Ludwigshafen umgeschlagen. Nach Duisburg gelten die beiden Rhein-Ankerplätze zusammengefasst als der zweitgrößte Binnenhafen Europas. Dennoch nimmt der Güterverkehr auf dem Wasser ab: In Ludwigshafen führte insbesondere der Rücklauf chemischer BASF-Erzeugnisse zu einem Rückgang um 19 Prozent in den vergangenen zehn Jahren. In Mannheim bewirkte vor allem der Stopp der Kohletransporte für das Großkraftwerk ein Minus von 26 Prozent. Beim Containerumschlag (Ludwigshafen: -33, Mannheim: -47 Prozent) fallen die Werte sogar noch drastischer aus.

Marktforscher von Planco Consulting ordnen die Zahlen beim „Hafenforum 26“ im Mannheimer Rosengarten ein. „Seit dem historischen Niedrigwasser 2018 folgte eine Krise auf die nächste“, hält Till Kösters eine Erholungsphase für am wahrscheinlichsten. Der Planungsberater wurde von den Industrie- und Handelskammern ( IHK) Rhein-Neckar und Pfalz mit einer Potenzialstudie zur möglichen Zukunft der Binnenhäfen beauftragt. Vor allem in Ludwigshafen gehen er und sein Kollege Gunnar Platz von einem Aufschwung aus: Bis 2040 könnte ein Anstieg von aktuell 5,5 auf 7,1 Millionen transportierte Tonnen pro Jahr erwartet werden – sofern die Rahmenbedingungen stimmen.

„Wachstumspotenziale liegen vor allem im Containerverkehr, beim Transport von CO 2 und alternativen Energieträgern wie Wasserstoff, in der Kreislaufwirtschaft sowie bei Großraum- und Schwertransporten“, sagt Platz. Alle Güter, die auf dem Wasser transportiert werden, führten zu einer Entlastung von Schiene und Straße. Ein zentraler Engpass sei jedoch die unzureichende Fahrrinnentiefe am Mittelrhein, ein Vorteil die „Trimodalität“ beider Häfen: Schiffe, Bahn und Lkw bildeten in Ludwigshafen und Mannheim keine Konkurrenz, sondern ein Miteinander.

„Energiepreise machen Branche zu schaffen“

Wie aber erklärt sich der prognostizierte Anstieg? Bislang erreichen vor allem Rohstoffe und Vorprodukte über die Häfen die regionalen Industriebetriebe. „Zukünftig werden überwiegend fertige Produkte und weiterverarbeitete Vorprodukte nach Europa und in die ganze Welt gehen, aber auch in umgekehrter Richtung unsere Region aus der ganzen Welt erreichen“, sagt IHK-Rhein-Neckar-Geschäftsführer Axel Nitschke.

Und doch ist Vorsicht geboten: „Die Entwicklung der Energiepreise und der Lohnkosten machen der Branche ebenso zu schaffen wie überbordende Bürokratie und Regulatorik“, warnt sein pfälzischer Kollege Jürgen Vogel. In einem „Konstanz-Szenario“ korrigiert die Studie daher die Aussichten zu einem leichten Rückgang des wasserseitigen Umschlages – sollten sich die Rahmenbedingungen bis 2040 nicht verbessern. „Wir haben es in der Hand, dieses Szenario abzuwenden. Wir müssen durch strukturelle Reformen die Wirtschaft in Schwung bringen und die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Gelingt uns das, werden wir ab 2030 wieder auf Wachstumskurs sein“, betont Vogel.

Unverzichtbar dabei ist der Chemiekonzern BASF, der zuletzt jedoch eher durch Stellenabbau für Schlagzeilen sorgte. Der Standortverantwortliche Helmut Winterling stellt den geplanten Einsparungen von einer Milliarde Euro durch „optimierte Prozesse“ und „angepasste Strukturen“ ein Investitionsvolumen von 35 Milliarden Euro gegenüber, das in den vergangenen 15 Jahren in das Werk geflossen ist. In Zeiten der Digitalisierung und Elektromobilität werde Chemie nicht einfach verschwinden. „Der chemische Anteil in Elektroautos oder Computerchips ist nicht homöopathisch“, zeigt er auf. Mit Blick auf die Energiewende sieht er vor allem blauen Wasserstoff – günstig in der Produktion und umweltschonend – als einen möglichen Baustein der Zukunft.

Umschlagplatz für alternative Energieträger

Die Abhängigkeit, nicht nur von fossilen Brennstoffen, sondern von der Schifffahrt per se, zeige nun der Irankrieg mit der geschlossenen Straße von Hormus. „Was auf der Welt passiert, hat auch bei uns direkten Einfluss. Ohne Rhein kein Hafen und keine BASF“, macht Helmut Winterling deutlich und belegt das auch mit Zahlen: „40 Prozent des intermodalen Warenverkehrs der BASF fließen über den Rhein.“

Die immer wieder diskutierte Umwidmung von Hafenflächen, etwa als Wohnraum, betrachtet das Forum kritisch. Gerade in der zukünftigen Rolle als Umschlagplatz für alternative Energieträger würden Binnenhäfen zwingend benötigt. „Ohne sie wird die klimaneutrale Transformation der Industrie und des Güterverkehrs nicht gelingen“, sagt Kösters. Die Bedeutung der Schifffahrt müsse wieder mehr ins Bewusstsein rücken und gesellschaftliche Akzeptanz erfahren. „Häfen gelten als dreckig, schmuddelig, als ein mit Zäunen gesperrter Bereich“, empfiehlt Platz mehr Transparenz. Dann könnte der älteste Transportweg der Welt auch Wegweiser in die Zukunft sein.