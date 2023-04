Karten für die am Freitag startende Bundesgartenschau in Mannheim können auch in der Rhein-Galerie gekauft werden. Wie das Centermanagement mitteilte, ist sie offizielle Vorverkaufsstelle für die bis 8. Oktober laufende Schau. An der Kundeninformation im Erdgeschoss können Tages- und Zwei-Tages-Tickets gekauft werden. Für Erwachsene kostet die Tageskarte 28 Euro, das Zwei-Tages-Ticket 43 Euro. 15- bis 24-Jährige zahlen elf beziehungsweise 17 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Die Buga wartet mit über 5000 Veranstaltungen, 19 Blumenschauen, einer Fahrt mit der Seilbahn oder der neuen Pinguinanlage im Luisenpark auf. Weitere Infos per E-Mail an info@rhein-galerie.com.