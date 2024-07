Nach der Premiere im vergangenen Jahr gibt es in der Rhein-Galerie erneut eine Schultütenaktion. Das teilt Center-Manager Patrick Steidl in einer Pressemeldung mit. Demnach können sich Schulanfängerinnen und Schulanfänger von Samstag, 10. August, bis Samstag, 24. August, an der Kundeninformation im Erdgeschoss kostenlos eine Schultüte und eine Liste mit den teilnehmenden Geschäften geben lassen. Zusammen mit einer Begleitperson können sich die künftigen Schulkinder dann in den Läden ihre Tüten mit kleinen Geschenken, Gutscheinen und Süßigkeiten füllen lassen. Unter allen teilnehmenden Schulanfängern verlost die Rhein-Galerie zudem eine Eintrittskarte für eine vierköpfige Familie in den Europa-Park in Rust.