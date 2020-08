Saturn wird voraussichtlich am 29. Oktober dieses Jahres seine Filiale in der Rhein-Galerie eröffnen. Das sagte Christoph Keimes am Freitag am Rande eines Pressetermins. Bei diesem gab der bisherige Centermanager die Leitung des Einkaufszentrums offiziell an seinen Nachfolger Patrick Steidl weiter. Der 41-jährige Steidl ist ab Montag neuer Centermanager und übernimmt das Haus am Rhein in einer Phase der vielen Mieterwechsel. Saturn ist ein neuer Ankermieter und verlegt seine Filiale vom 2021 schließenden Rathaus-Center in die Rhein-Galerie. Steidl hatte zuvor sechseinhalb Jahre lang das Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim geführt.