Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Willkommen an Bord“ heißt es jetzt wieder am „Pier One“ vor der Rhein-Galerie. Am Wochenende eröffnet die Schaustellerfamilie Nickel aus Frankenthal auf dem Platz der Deutschen Einheit ihren Biergarten mit Nordsee-Kulisse.

Der rot-weiße Leuchtturm ragt bereits weithin sichtbar in den Himmel. Seit dem ersten Mai-Wochenende bauen Ralf-Peter Nickel und sein Team wieder die Buden, Zelte und Sitzbänke