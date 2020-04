Nächste Woche werden in der Rhein-Galerie etwa 85 der insgesamt 110 Shops wieder ihre Pforten öffnen. Aktuell sind rund 60 Läden wieder geöffnet, sagte Center-Manager Christoph Keimes am Freitag auf RHEINPFALZ-Anfrage. Nach den Corona-Lockerungen normalisiere sich der Betrieb seit Montag wieder in dem Einkaufszentrum am Rheinufer, so der 45-Jährige. „Für den jetzigen Zeitpunkt ist das ein gutes Niveau“, sagte Keimes zur Resonanz. Von der üblichen Frequenz vor Corona von täglich im Schnitt 14.500 Besuchern sei man aber weit entfernt. Die Kunden verhielten sich „vorsichtig und umsichtig“, die meisten trügen bereits jetzt Mund-Nasen-Schutz-Masken. Ab Montag sind sie Pflicht, das werde vom Wachpersonal an den Eingängen überwacht, betonte Keimes.

Zara sowie H&M öffnen mit reduzierter Fläche

Wegen der Corona-Beschränkungen waren bis Ende letzter Woche nur drei Läden geöffnet. Schrittweise öffneten ab Montag weitere. Auch Ankermieter wie Peek & Cloppenburg wollen demnächst mit reduzierter Fläche – unter halb der erlaubten 800-Meter-Grenze – öffnen. H&M bediene seit Freitag wieder Kunden, Zara seit Mittwoch. C&A sei noch in der Entscheidungsfindung. Im Rathaus-Center sind laut Center-Manager Christoph Feige 80 Prozent der 50 Läden wieder geöffnet. Schrittweise fülle ich das Center wieder, sagte er zur Kundenresonanz seit Montag. „Das Publikum verhält sich sehr umsichtig“, meinte er mit Blick auf die Corona-Richtlinien.