Ob Geschäfte in der Rhein-Galerie am Montag wieder öffnen können, ist noch unklar. Center-Manager Christoph Keimes sagte am Freitagnachmittag auf RHEINPFALZ-Nachfrage, dass ihm die entsprechende Landesverordnung noch nicht vorliege. „Wir wollen natürlich schnellstmöglich zu einem normalen Betrieb zurückkehren“, sagte er. Zuletzt hatten in dem Shopping-Center nur noch zwei Optiker und ein Drogeriemarkt geöffnet.

