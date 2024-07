Ein 52-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ist am Donnerstagnachmittag laut Polizei in der Rhein-Galerie von einem Jugendlichen angegriffen worden. Der Mann hatte zuvor zwei Heranwachsenden im Alter von 15 und 16 Jahren ein Hausverbot erteilt. Da die Jugendlichen der Aufforderung, das Einkaufszentrum zu verlassen, nicht nachkamen, entfachte ein Streit. Als der Sicherheitsdienstmitarbeiter den 15-Jährigen am Arm packte, um ihn hinaus zu geleiten, riss dieser sich los und schlug den 52-Jährigen mit einem Gürtel. Der Mann wurde durch den Schlag nach Polizeiangaben leicht verletzt.