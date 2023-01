Der Centermanager der Rhein-Galerie bedauert, dass das amerikanische Modelabel Hollister das Einkaufszentrum zum Jahreswechsel verlassen hat. Es tue immer weh, wenn ein Laden geschlossen werde, sagte Patrick Steidl auf Anfrage der RHEINPFALZ. Als Grund für das Aus eines Ankermieters der ersten Stunde im Jahr 2010 nannte der Centermanager, dass der Mietvertrag mit dem Filialisten ausgelaufen sei und von Hollister nicht mehr verlängert worden sei. Hollister verweist auf Aushängen an den ehemaligen Eingangstüren des Geschäfts in der Rhein-Galerie auf eine Filiale auf den Mannheimer Planken, die erst vor gut einem Jahr eröffnet wurde. Eine Anfrage der RHEINPFALZ zu den Gründen für den Abschied aus Ludwigshafen hat das Unternehmen bisher nicht beantwortet.

Olymp & Hades eröffnet im März

Es gebe aber auch gute Nachrichten, berichtete Manager Steidl: Im Obergeschoss des Einkaufszentrums wurden in den vergangenen Monaten mehrere Flächen zusammengelegt und damit ein neuer großer Shop für den Modeanbieter „Olymp & Hades“ geschaffen, der voraussichtlich im März starten soll. Olymp und Hades betreibt nach eigenen Angaben mehr als 100 Filialen, überwiegend in Deutschland und Österreich, und war in Ludwigshafen zeitweise im Rathaus-Center zu finden. Außerdem öffnet Steidl zufolge demnächst ebenfalls im Obergeschoss der Rhein-Galerie der Beauty-Salon „Halong“. Wer in den ehemaligen Hollister-Laden nachrücken wird, das sei noch offen, sagte der Centermanager. Er sei aber mit Interessenten für die Flächen im Zentrum bereits im Gespräch.