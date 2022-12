Ein Mieter der ersten Stunde, Besuchermagnet und prominentes Aushängeschild hat der Ludwigshafener Rhein-Galerie zum Jahreswechsel überraschend den Rücken gekehrt: Der hippe Surfer-Modeladen Hollister hat vor Weihnachten seine Filiale in dem Einkaufszentrum geschlossen. Kleine Aushänge an den ehemaligen Eingangstüren verweisen interessierte Kunden auf die Hollister-Filiale auf den Mannheimer Planken, die erst vor rund einem Jahr eröffnet wurde.

Ein Blick zurück: Als die Rhein-Galerie im Jahr 2010 an den Start ging, bildeten sich vor der Hollister-Pforte lange Warteschlangen. Das angesagte Modelabel zog junge Leute aus der ganzen Region nach Ludwigshafen. Gebräunte junge Männer in Badehosen mit Waschbrettbauch und Sonnenbrille regelten den Einlass in die Hollister-Welt. Der Ansturm währte indes nicht allzu lange. Mehrere sogenannte Ankermieter haben das Einkaufszentrum im Lauf der ersten zehn Jahre wieder verlassen. Corona- und Energie-Krise haben dem gesamten Einzelhandel außerdem zuletzt schwer zugesetzt. Diverse Leerstände in der Mall am Rhein sorgen bei Besuchern schon länger für Gesprächsstoff.