Ein Ladendetektiv hat am Mittwochabend gegen 19 Uhr in der Saturn-Filiale in der Rhein-Galerie zwei Diebe auf frischer Tat ertappt. Die 20 und 44 Jahre alten Männer waren gerade dabei, Mobiltelefone im Wert von mehreren Tausend Euro zu stehlen. Wie die Polizei berichtet, stellte der Ladendetektiv die Diebe und zog die Polizei hinzu. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.