Von den aktuell 115 Shops der Rhein-Galerie werden ab Montag definitiv drei schließen wegen der angekündigten neuen Corona-Verordnung der Landesregierung: zwei Kosmetikstudios sowie das Eiscafé Bella Vista. Hinzu kommen auf dem Vorgelände das Restaurant „Tialini“ und das „Winterdorf“. Das kündigte am Freitagabend Centermanager Patrick Steidl auf Anfrage an. Am Samstag seien alle Geschäfte noch geöffnet.

Take away-Angebote und Lieferdienst

Den Angaben des 41-Jährigen zufolge ist die Verunsicherung unter den Food-Court-Betreibern (insgesamt neun Mieter) groß – speziell mit Blick auf zugesagte Fördergelder, die den Umsatzverlust einigermaßen kompensieren sollen. Vielen seien die Bedingungen für eine Auszahlung noch nicht ganz klar, weshalb sie auf die Details der Verordnung gespannt seien und davon abhängig machen wollen, ob und in welcher Form sie öffnen können beziehungsweise dürfen. Einige Anbieter wie „Immergrün“ (Salate, Wraps, Säfte), „Pink Punk“ (Crêpes, Süßwaren) oder die Fisch-Restaurantkette „Nordsee“ wollen am Montag mit einem Take away-Angebot öffnen. Das japanische Lokal „Kaoru Sushi“ werde von 11.30 bis 21.30 Uhr einen Lieferservice anbieten. „Wir warten alle gespannt auf die Verordnung“, sagte Steidl.