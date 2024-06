Ein VW Golf ist laut Polizei am Donnerstag zwischen 18.15 und 19.25 Uhr im Parkhaus der Rhein-Galerie in der Innenstadt beschädigt worden. Vermutlich fuhr jemand von der gegenüberliegenden Parkbucht B62 oder B63 beim Ein- oder Ausparken gegen die Fahrertür des Golfs. Der Verursacher flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.