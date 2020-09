Der Drogeriemarkt Müller eröffnet im ersten Halbjahr 2021 eine Filiale in der Ludwigshafener Rhein-Galerie. Das hat eine Sprecherin des Unternehmens mit Sitz in Ulm am Donnerstag auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärt. Müller will in dem zehn Jahre alten Einkaufszentrum eine Fläche von mehr als 1900 Quadratmeter belegen und Drogerieartikel, Parfümerie, einen Naturshop, Bio-Nahrung, Strümpfe, Schreib- und Spielwaren sowie Multimedia anbieten, teilt die Sprecherin weiter mit. Derzeit betreibt Müller eine zweistöckige Filiale in der Innenstadt am Rathausplatz. Die Frage, ob dieses Geschäft geschlossen wird, wenn der neue Laden in der Rhein-Galerie öffnet, ließ die Unternehmenssprecherin unbeantwortet.