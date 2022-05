Mehrere Strafanzeigen erwarten laut Polizei einen 18-Jährigen, der am Mittwochabend in der Rhein-Galerie auf Diebestour war und auch Drogen bei sich hatte. Ein Ladendetektiv beobachtete ihn zunächst dabei, wie er in einem Drogeriemarkt ein Parfum aus der Auslage nahm und es in seiner Jacke versteckte. Daraufhin verließ der junge Mann das Geschäft und zeigte einem vor dem Laden wartenden Freund seine Beute. Beide betraten danach ein Bekleidungsgeschäft, in dem der 18-Jährige, weiterhin verfolgt von dem Detektiv, eine Jacke von einer Stange nahm, seine eigene darüber zog und das Geschäft verließ, ebenfalls, ohne zu bezahlen. Als ihn der Detektiv stellte, begleitete der Dieb diesen zurück zur Drogerie, wobei er unterwegs ein Päckchen in einem Mülleimer entsorgte. Die alarmierte Polizei entdeckte in dem Mülleimer ein Päckchen mit einer geringen Menge Betäubungsmittel.